تیم ملی کاراته ایران در مسابقات قهرمانی آسیا میزبانی چین با درخشش نمایندگان استان همدان به دستاوردهای ارزشمندی دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، یلدا نقی بیرانوند، بانوی پرتلاش کاراتهکای همدانی، در بخش کومیته با نمایشی متعالی و شکست حریفانی از کشورهای مختلف، مقام قهرمانی آسیا را کسب کرد و مدال طلا را به گردن آویخت. همچنین ماهان میرزایی، دیگر نماینده غیور استان همدان، با عملکردی قابل تحسین به مدال برنز دست یافت.
از استان همدان ۴ ورزشکار (دو بانو و دو آقا) در این مسابقات شرکت داشتند که با کسب دو مدال، موفقیت درخوری را برای ایران و استان به ارمغان آوردند. این موفقیتها گواهی بر استعدادهای درخشان و تمرینات مستمر این ورزشکاران در عرصه کاراته استانی و ملی است.
این پیروزیها نه تنها باعث افتخار استان همدان، بلکه موجب سربلندی میهن عزیزمان ایران در صحنههای بینالمللی شده است.