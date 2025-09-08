۲ میلیارد و ۷۵۶ میلیون مترمکعب گاز از ابتدای امسال تا کنون به هشت نیروگاه استان خراسان رضوی تحویل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تا نیمه شهریورماه گاز تحویلی به نیروگاه‌ های استان در مقایسه با پارسال ۱۰ درصد بیشتر شده که این میزان در نیروگاه «توس» مشهد به ۲۰ درصد نیز رسیده است.

حسن افتخاری افزود: از ابتدای امسال تا کنون ۲ میلیارد و ۷۵۶ میلیون مترمکعب گاز تحویل هشت نیروگاه استان شده است.

وی اضافه کرد: این میزان با هدف مصرف کمتر نفت کوره در نیروگاه توس مشهد به ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته رسیده است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: در حوزه فعالیت شرکت برق منطقه‌ ای خراسان ، ۱۱ نیروگاه بزرگ مقیاس تحت پوشش گاز قرار دارند که هشت نیروگاه در خراسان رضوی، یک نیروگاه در خراسان شمالی و ۲ نیروگاه در خراسان جنوبی قرار دارد.

افتخاری گفت: علاوه بر این، گاز مورد نیاز ۱۳ واحد نیروگاهی مقیاس کوچک (CHP) در استان خراسان رضوی با گاز طبیعی تامین می‌ شود.

وی با تاکید بر ضرورت تنوع‌ بخشی در سبد تولید برق افزود: در هیچ کشوری تولید برق تنها بر یک نوع انرژی متکی نیست، این امر امکان‌ پذیر و منطقی نیست.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی اضافه کرد: در حال حاضر، سهم گاز طبیعی در تولید برق کشور بیش از ۲ برابر متوسط جهانی است، به همین دلیل در قوانین بالادستی، برنامه‌ های توسعه و فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری، موضوع توسعه انرژی‌ های تجدیدپذیر بارها مورد تاکید قرار گرفته است که با درایت استاندار این مهم در اولویت برنامه‌ های استان قرار دارد.

افتخاری با اشاره به فرارسیدن فصل سرما و ضرورت آمادگی کامل نیز ادامه داد: برای عبور از زمستان پیش‌ رو، ۲ محور اصلی باید مدنظر باشد، نخست افزایش تولید و تحویل حداکثری گاز که خوشبختانه با تعمیرات اساسی خطوط انتقال، پالایشگاه‌ ها و شبکه توزیع در تابستان، آمادگی کامل ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: همچنین مدیریت مصرف اگر رعایت نشود، حتی با وجود همه تلاش‌ ها ممکن است ناترازی رخ دهد، همراهی مردم نقشی کلیدی در کاهش چالش‌ ها و تامین پایدار انرژی در زمستان خواهد داشت.

خراسان رضوی با حدود ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار مشترک پس از تهران بزرگ، بیشترین مشترک گاز کشور را دارد. این شرکت همچنین گاز نیروگاه‌ های توس، خیام نیشابور، راشد تربت حیدریه، سبزوار، شریعتی، شمس، فردوسی و مشهد را تامین می‌ کند.