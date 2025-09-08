پخش زنده
عضو هیئت رئیسه مجلس تعداد هشت سوال ملی از وزرا را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، رضا جباری در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی هفت سؤال ملی از وزرا را به شرح زیر قرائت کرد:
سؤال ملی الهام آزاد نماینده نائین خور و بیابانک و شماری دیگر از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص برنامه و اقداماتشان در خصوص لایروبی قنوات و اجرای طرحهای آبخیزداری
سؤال ملی محمد منان رئیسی نماینده قم کهک و جعفرآباد و شمار دیگری از نمایندگان از وزیر علوم و تحقیقات و فناوری در خصوص علت عدم برنامه عملیاتی جدی برای کنشگری مؤثرتر دانشگاهها در حل مسائل کشور.
سؤال ملی علیاکبر علیزاده نماینده دامغان و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر نیرو در خصوص علت کاهش حقابههای چاههای کشاورزی و عدم انجام تعهدات و تعهدات وعده داده شده چیست؟
سؤال ملی علی بابایی کارنامی نماینده ساری و میاندرود و شمار دیگری از نمایندگان از وزیر نیرو در خصوص عدم مدیریت صحیح در مورد مدیریت منابع آب حوزه آبریز بین استانی و ناترازی منابع آب در استانها از جمله سد فینیس.
سؤال ملی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر میمه و برخوار از وزیر آموزش و پرورش در خصوص دلیل عدم پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۳ بهرغم بودجه ۱۴۰۴ کل کشور چیست؟
سؤال بیت الله عبداللهی نماینده اهر و هریس از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص علت عملکرد نامناسب وزارت جهاد کشاورزی در بخش کشاورزی دام و صنایع روستایی.
دو سؤال ملی مجتبی یوسفی نماینده اهواز باوی حمیدیه و کارون از وزیر نیرو در خصوص علت عدم ارائه برنامه اجرایی کوتاه مدت جهت تأمین نیروی برق در تابستان سال جاری و علت گرانی و ابلاغ تعرفههای جدید هزینههای انشعاب برق در مناطق گرمسیر و علت قطع مکرر برق و کوتاهی در تعمیرات اساسی نیروگاهها.