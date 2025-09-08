به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس هیات شطرنج خوزستان گفت: این مسابقات با حضور ۹۵ بازیکن از استان‌های خوزستان، چهارمحال بختیاری و ایلام در محل هیات شطرنج خوزستان برگزار شد.

مجتبی یوسفی راکی افزود: در پایان این مسابقات علیرضا بساق زاده مقام نخست، محمد پوریا محمودی مقام دوم، سعید بنی رشید مقام سوم و پارسا طاهری، هامین صالحی ریحانی و ایلیا طالبیان زاده در رده‌های بعدی قرار گرفتند. همچنین راحیل کیانی نیز در بخش بانوان رتبه نخست را بدست آورد.

وی ادامه داد: همچنین عاشور کهنسال و سعید سرخی پیشکسوتان برتر بالای ۶۰ و ۵۰ سال مسابقات ریتد استاندارد جام شهریور خوزستان شدند.

رئیس هیات شطرنج خوزستان بیان کرد: مقام اول ریتینگ زیر ۱۸۰۰: ماهان مرشد بهبهانی، مقام اول ریتینگ زیر ۱۷۰۰: عباس کمالی، مقام اول ریتینگ زیر ۱۶۰۰: محمد امین نجاتی، مقام اول ریتینگ زیر ۱۵۰۰: رضا دورقی و مقام اول بدون ریتینگ: نیما شوشتری را بدست آوردند.

یوسفی راکی ادامه داد: همچنین مقام اول رده سنی زیر ۱۴ سال: آرش شینی دشت گل، مقام اول رده سنی زیر ۱۲ سال: بهداد مومنی چلکی، مقام اول رده سنی زیر ۱۰ سال: بهنود مومنی چلکی و مقام اول رده سنی زیر ۸ سال: رایان غلامی را کسب کردند.