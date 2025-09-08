مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از اجرای ارتقای ایمنی راه‌های سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، ایوب کرد گفت: با توجه به طول راه‌ها در سیستان و بلوچستان و جهت تردد ایمن کاربران جاده‌ای، ایمن سازی محور‌های مواصلاتی بصورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

وی از اجرای دو هزار و ۹۰۰ کیلومتر خط کشی در محور‌های مواصلاتی استان از ابتدای سال جاری تاکنون به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات برای افزایش ایمنی راه‌ها خبر داد.

کرد، با اشاره به اجرای خط کشی دو هزار و ۹۰۰ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی استان از ابتدای سالجاری تاکنون اعلام کرد که این خط کشی‌ها با هدف افزایش ایمنی تردد، هدایت بهتر رانندگان و کاهش حوادث جاده‌ای انجام شده است.

وی ادامه داد: در کنار اجرای خط کشی اقدامات دیگری نیز به منظور ارتقای ایمنی راه‌های استان انجام شده که از جمله آن می‌توان به سه هزار مترمربع تابلو و علائم، نه کیلومتر حفاظ فلزی و بتنی، ۵۵۰ مترمربع تابلو اطلاعاتی، یازده هزار تابلو اخطاری و انتظامی، اجرای ۵۰ کیلومتر شیب شیروانی و اجرای پنج کیلومتر روشنایی طولی توسط این اداره کل در محور‌های مواصلاتی اشاره کرد.