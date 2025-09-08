به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور در جلسه شورای فرهنگی رسانه ملی با تبریک ایام میلاد پیامبر اکرم، امام صادق، هفته وحدت و دفاع مقدس ضمن قدردانی از تلاش‌های خلاقانه و الهام‌بخش صداوسیما بر نقش بی‌بدیل رسانه در ترویج معارف اسلامی و تبیین کلان‌نظریه انقلاب اسلامی تأکید کرد.

آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور در جلسه شورای فرهنگی رسانه ملی با تبریک مناسبت‌های پیش‌رو از جمله میلاد پیامبر اکرم، امام صادق و آغاز سال تحصیلی مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه از خدمات گسترده رسانه ملی در اشاعه اندیشه اسلامی و خدمت به مردم و انقلاب اسلامی قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش الهام‌بخش رسانه ملی در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه از تلاش‌های شجاعانه و خلاقانه مدیران رسانه ملی و عوامل برنامه ساز و فرهنگی صدا و سیما قدردانی کرد و گفت: صدا و سیما یک دانشگاه عمومی است و امیدواریم شاهد رشد و اثرگذاری هرچه بیشتر آن باشیم.

مدیر حوزه‌های علمیه با تأکید بر ضرورت همکاری عمیق‌تر میان حوزه‌های علمیه و رسانه ملی گفت: هرچه رویکرد رسانه ملی در عرضه معارف اسلامی مؤثرتر باشد حوزه‌های علمیه نیز بیشتر از این ظرفیت بهره‌مند خواهند شد و این ارتباط باید وارد فصل جدیدی شود که هم برای حوزه و هم برای جامعه مفید باشد.

آیت الله اعرافی در بخش دیگری از سخنان خود، به ویژگی‌های شخصیت پیامبر اکرم پرداخت و گفت: طلوع پیامبر نقطه عطفی در تاریخ بشریت بود و پیامبر اکرم با معارف توحیدی و نظامات فکری خود تمدنی نوین را پایه‌ریزی کرد که از بزرگ‌ترین معجزات الهی است، آن هم درست در زمانی که هیچ تمدن و منظومه معرفتی وجود نداشت، ایشان از مواد خام اجتماعی، فرهنگی پویا و تمدنی بزرگ ساخت.

وی با اشاره به رسانه‌سازی پیامبر و سرعت انتقال پیام در آن دوران که نشان‌دهنده قدرت محتوای رسالت ایشان بود، افزود: انقلاب اسلامی نیز در امتداد همین مسیر قرار دارد آن هم با دارا بودن دو شرط اصلی و اساسی: پیام محکم و پیوست رسانه‌ای اصولی

مدیر حوزه‌های علمیه کشور به کلان‌نظریه انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: این نظریه تفسیری جامع از دین و تمدن اسلامی است و توانسته دوگانه‌های به ظاهر متضاد مانند دین و دنیا، جمهوریت و اسلامیت، پیشرفت و عدالت را در خود جمع کند و امام خمینی (ره) با قرائتی مبتکرانه و شجاعانه از اسلام، این نظریه را پایه‌ریزی کرد و ملت ایران نیز آن را دریافت و درک کردند.

آیت الله اعرافی با تأکید بر نقش رسانه ملی در صیانت و نشر این گفتمان افزود: در جای‌جای جهان ظرفیت‌های بزرگی برای ترویج این نظریه وجود داردو بخش بین‌الملل صداوسیما نیز باید با تمرکز بیشتر بر مناطق مستعد مانند آفریقا، در مسیر تبیین گفتمان انقلابی گام بردارد.

وی در پایان از طراحی صد طرح تحولی و اجرای پنجاه طرح مشترک با نهاد‌های مختلف در کشور گفت و افزود: با امضای تفاهم نامه بین حوزه و صداوسیما گام بعدی باید تدوین تفاهم‌نامه پنج‌ساله میان حوزه و رسانه ملی باشد و حوزه نیازمند اتصال به بدنه مردمی است و از تولید تا عرضه، باید با صداوسیما همکاری کند تا ظرفیت‌های فقهی، فلسفی و اجتماعی حوزه به‌درستی در رسانه ملی منعکس شود و صداوسیما هم از ظرفیت‌های مهم و اثرگذار حوزه‌های علمیه بیشتر بهره ببرد.