مجموع ارزش بازار اوراق بهادار در چهار بورس فعال ایران با رشدی ۲۰ درصدی طی یک سال گذشته، در پایان مردادماه ۱۴۰۴ به بیش از ۱۱ هزار همت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گزارش مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که مجموع ارزش بازار اوراق بهادار در بورس تهران، فرابورس ایران، بورس انرژی و بورس کالای ایران، از حدود ۹ هزار همت در مرداد سال گذشته، به بیش از ۱۱ هزار همت در پایان مرداد امسال افزایش یافته است.

جزئیات رشد ارزش بازار در چهار بورس فعال کشور:

ارزش بازار بورس تهران از ۶،۹۰۹ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۳ به ۷،۸۸۱ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۴ رسیده است.

ارزش بازار فرابورس ایران نیز از ۲،۴۰۰ هزار میلیارد تومان در مرداد سال گذشته به ۳،۱۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

این آمار حاکی از تداوم رشد بازار سرمایه ایران و افزایش ارزش دارایی‌های مالی در بورس‌های کشور طی یک سال گذشته است.