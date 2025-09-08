به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: این مدارس در مقاطع متوسطه اول و دوم دخترانه احداث خواهند شد و هدف از اجرای این طرح، توسعه فضا‌های آموزشی در مناطق کمتر برخوردار سیستان و بلوچستان است.

میثم لک‌زایی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها، دو باب مدرسه سه کلاسه متوسطه اول و دوم دخترانه در روستای کهن‌بالا بخش تلنگ با مشارکت یکی از خیران و با زیربنای هر کدام ۱۱۰ مترمربع ساخته خواهد شد.

وی افزود: همچنین یک مدرسه سه کلاسه دیگر ویژه متوسطه اول دخترانه با زیربنای ۱۶۶ مترمربع در همین بخش و با همراهی یکی از خیران احداث می‌شود.

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان ادامه داد: مشارکت خیران در امر مدرسه سازی نشان از عزم جدی برای ارتقای زیرساخت‌های آموزشی در مناطق محروم دارد و بی‌شک زمینه‌ساز آینده‌ای روشن برای فرزندان این دیار خواهد بود.