معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: همزمان با آغاز بازگشایی مدارس، نمایشگاه پائیزه در ۹ شهر لرستان برپا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،امیر طولابی با اشاره به برپایی نمایشگاه پائیزه، اظهار کرد: هر ساله همزمان با نزدیک شدن به فصل مهر و بازگشایی مدارس، نمایشگاه پائیزه برپا میشود تا شهروندان بتوانند اقلام مورد نیاز را به راحتی و با قیمتی مناسبتر از سطح بازار تهیه نمایند.
وی افزود: در همین راستا برنامهریزی شده تا نمایشگاه پائیزه در ۹ شهر لرستان برپا شود که فعالیت نمایشگاهها از ۲۴ شهریور آغاز و به مدت یک هفته ادامه دارد که اقلامی از جمله کیف و کفش مدارس، لوازمالتحریر، لباس و در برخی از غرفهها هم مواد غذایی و پروتئینی عرضه میشود.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت لرستان تصریح کرد: اقلامی که در نمایشگاه پائیزه عرضه میشود، دارای۲۰ درصد تخفیف هستند و تلاش شده تا اقلام باکیفیت و خوب به دست مشتری برسد و در مجموع دسترسی بهتر شهروندان به این اقلام و کالاها، از مهمترین اهداف برپایی نمایشگاه است.
طولابی از طرح بازرسی ویژه برای بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: با توجه به افزایش خرید اقلام مدرسه در آستانه ماه مهر، ۲۰ تیم از صنعت، معدن و تجارت در همه شهرهای استان فعال شده که هر روز بهصورت مستمر بر بازار در این بخش نظارت دارند تا از هرگونه تخلف جلوگیری کنند.
وی یادآور شد: البته در این طرح تیمهایی از تعزیرات هم حضور دارند و تلاش میشود تا اقلام به بهترین شکل عرضه شود و کسانی که در این زمینه تخلفاتی از جمله کمفروشی، گرانفروشی و تقلب انجام دهند، با تشکیل پرونده، به تعزیرات معرفی میشوند.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت لرستان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده تخلفات صنفی میتوانند مورد را اطلاع دهند تا بلافاصله تیمهای نظارتی بازرسی نمایند و در صورت مشاهده برخورد خواهد شد.