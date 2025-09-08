پخش زنده
ابوالفضل زاهدیان دانش آموز شهرستان دزفول مدال طلای چرخ تیز و نقره چرخ چمنی نونهالان کشور را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر آموزش و پرورش دزفول گفت: ابوالفضل زاهدیان دانش آموز دزفولی توانست در جشنواره کشوری ورزشهای زورخانهای و هنرهای فردی و تیمی نونهالان که از ۱۲ تا ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۴ در استان اصفهان برگزار شد، خوش بدرخشد.
امیر ظاهر طحان افزود: این رقابتها در رده سنی نونهالان و در دو وزن منفی ۴۰ و مثبت ۴۰ کیلوگرم برگزار گردید که در بخش هنرهای فردی، ابوالفضل زاهدیان در رشته چرخ تیز مقام اول و مدال طلا و در رشته چرخ چمنی مقام دوم و مدال نقره را به دست آورد.