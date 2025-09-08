به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در پی درگذشت حاجیه خانم هاشمی مادر شهید حشمت الله عسگری فرمانده سپاه حضرت روح الله استان مرکزی پیام تسلیت صادر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

با نهایت تأسف و تأثر، خبر درگذشت بانوی مؤمنه و وارسته، حاجیه خانم سیده فاطمه هاشمی، مادر بزرگوار شهید گرانقدر حشمت‌الله عسگری از شهدای والامقام روستای دینه کبود اراک، موجب تألم و اندوه فراوان گردید.

ایشان اسوه‌ای از صبر و ایثار بودند که با تربیت فرزندی رشید و تقدیم او به آستان قدسی انقلاب اسلامی، سهمی عظیم در استواری درخت تنومند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشتند.

یقیناً این مادران آسمانی که با مشقت فراوان، چنین جوانان غیوری را پروراندند و با دلی سرشار از عشق به میهن و دین، پاره تن خویش را در راه خدا تقدیم کردند، نزد پروردگار متعال از اجر و منزلتی والا برخوردار خواهند بود.

اینجانب، از طرف خود و تمامی سبزپوشان حریم ولایت در سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی، این مصیبت عظمی را به خانواده‌های معظم شهدا، به ویژه بیت معزز عسگری و هاشمی، مردم شریف روستای دینه کبود و شهرستان اراک تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی پرهیزگار علو درجات و همنشینی با حضرت فاطمه زهرا (س) و فرزند شهیدش، و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

امید است روح بلند آن مرحومه در جوار رحمت واسعه الهی، آرام و قرین الطاف بیکران الهی باشد.