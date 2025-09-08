پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته تعاون ، ساخت نیروگاه خورشیدی ۷۰۰ کیلو واتی دامغان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، ساخت این نیروگاه با اعتبار اولیه ۲۰ میلیارد تومان آغاز شده است.
علی نورانی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان در مراسم آغاز ساخت نیروگاه با بیان اینکه در این استان هزار و ۲۵۰ تعاونی با ۳۰ هزار تعاونگر فعالیت دارند گفت : توسعه تعاونی های دانش بنیان که در زمینه انرژی خورشیدی و تجدید پذیر فعالیت دارند در دست اقدام است .
وی گفت: ۴ تعاونی در استان سمنان در زمینه تولید انرژیهای تجدید پذیر فعالیت دارند در حال راهاندازی است و ۸ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی به آنها کمک شده است .