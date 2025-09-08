به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان با بیان اینکه در راستای بند ۱ سیاست‌های کلی جمعیت و با استناد به تبصره ۱۷ قانون بودجه، خدمات درمان ناباروری از سال ۱۴۰۰ وارد تعهد‌های بیمه‌ای شدگفت: ۵۱۰ میلیارد ریال برای درمان ناباروری در این استان تاکنون هزینه پرداخت شده است.

محسین صفاری افزود:: طبق ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پوشش تعرفه‌ای هزینه خدمات درمان ناباروری زیر پوشش بیمه سلامت در مراکز دولتی دانشگاهی ۹۰ درصد تعرفه دولتی، در مراکز عمومی غیر دولتی، ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیر دولتی و در بخش‌های خصوصی ۷۰ درصد است.

وی ادامه داد: داروها، آزمایش‌ها، تجهیزات پزشکی و خدمات آزمایشگاهی مرتبط با درمان ناباروری نیز با پوشش ۹۰ درصدی ارائه می‌شوند و حتی ۶۶ قلم دارو و هفت قلم تصویربرداری نیز در این مجموعه قرار گرفته‌اند.

مدیر کل بیمه سلامت استان اصفهان افزود: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سازمان بیمه سلامت ایران، خدمات پوشش بیمه‌ای درمان ناباروری را افزایش داده و سقف تعهدات بسته خدمتی FET، IUI، ICSI و IVF در طرح جدید برای بیمه‌گزاران حذف شده و آزمایش‌های تشخیصی و ژنتیک در سقط مکرر نیز زیر پوشش بیمه قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: تجویز و خدمت سونوگرافی از سوی همکاران پزشک متخصص زنان و زایمان دوره دیده فلوشیپ ناباروری که در مرکز ارائه دهنده خدمات درمان ناباروری مشغول به خدمت هستند نیز ابلاغ شده است.

صفاری گفت: علاوه بردرمان رایگان کودکان کمتر از هفت سال در مراکز دولتی، طبق ماده ۴۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مادران فاقد پوشش بیمه‌ای و شیردهی همچنین کودکانشان تا پایان پنج سالگی بیمه رایگان سلامت می‌شوند.

مدیر کل بیمه سلامت استان اصفهان افزود: زایمان طبیعی در مراکز دولتی دانشگاهی رایگان است و در سایر مراکز نیز تا ۹۰ درصد هزینه‌ها پوشش داده می‌شود.

بیش از ۱۱۸ هزار زوج نابارور ئر سامانه بیمه سلامت شناسایی و نشان دار شده‌اند.

در کشور هم اکنون ۱۳۹ مرکز درمان ناباروری طرف قرارداد با بیمه سلامت هستند و بیش از سه هزار و ۷۲۵ ماما نیز برای مراقبت از مادران باردار با این بیمه همکاری دارند.