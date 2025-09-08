قلی‌پور با بیان اینکه هدف اصلی از تأسیس این صندوق، ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه و جلب مشارکت خیران برای حمایت از اقشار محروم است افزود: این صندوق بستری مطمئن برای سپرده‌گذاری خیرین و نیکوکاران ایجاد کرده و تمامی منابع آن صرف پرداخت وام قرض‌الحسنه به مددجویان و نیازمندان استان می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد این صندوق اظهار داشت: از زمان آغاز فعالیت تاکنون، بیش از ۶۱ هزار و ۳۸۷ فقره وام قرض‌الحسنه در حوزه‌های مختلف از جمله اشتغال‌زایی، مسکن، تهیه جهیزیه، درمان، امور فرهنگی و سایر نیاز‌های ضروری پرداخت شده است که مجموع این تسهیلات رقمی بالغ بر ۴ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال را شامل می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان تأکید کرد: هم‌اکنون حدود ۸ هزار نفر از نیازمندان استان در صف دریافت وام قرض‌الحسنه هستند و تلاش ما بر این است که با کمک خیرین و همراهی مردم و همچنین پشتیبانی دولت، منابع لازم برای پاسخگویی به این نیاز‌ها فراهم شود.

قلی‌پور به معرفی شیوه‌های نوین جذب منابع در این صندوق پرداخت و گفت:

طرح قرض ماندگار: سپرده‌گذاری مادام‌العمر خیرین که اصل آن همواره در صندوق باقی مانده و سود آن صرف پرداخت وام قرض‌الحسنه به نیازمندان می‌شود.

طرح هم‌افزایی: خیرین هر مبلغی را که در اختیار صندوق قرار دهند، دولت معادل همان مبلغ را به صندوق اضافه کرده و تسهیلات در اختیار نیازمندان معرفی‌شده از سوی خیر قرار می‌گیرد.

طرح همیاری: خیرین مبالغی را در صندوق سپرده‌گذاری می‌کنند و از محل گردش حساب آنان، وام قرض‌الحسنه به نیازمندان پرداخت می‌شود.

طرح مسئولیت اجتماعی: خیرین در یک بازه زمانی مشخص مبلغی را در صندوق قرار می‌دهند و تا پایان مدت تعیین‌شده، صندوق از محل این منابع برای نیازمندان تسهیلات پرداخت می‌کند. وی افزود:یکی از اهداف اصلی این صندوق، علاوه بر رفع نیاز‌های ضروری اقشار محروم، تقویت فرهنگ قرض‌الحسنه و نهادینه‌سازی آن در جامعه است. این فرهنگ می‌تواند با مشارکت مردم و خیرین توسعه یابد و باعث شود تعداد بیشتری از نیازمندان به آرزو‌ها و نیاز‌های اولیه خود دست یابند

مدیرکل کمیته امداد استان با دعوت از مردم، خیران و نیکوکاران گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به ادارات کمیته امداد در ۱۷ شهرستان و بخش استان یا از طریق کد دستوری #۸۸۷۷*۴# اقدام به سپرده‌گذاری کنند.