دادستان عمومی و انقلاب گرمسار : با هر گونه تصرف ، برداشت و استفاده غیر قانونی از منابع آبی در حوزه استحفاظی شهرستان گرمسار قاطعانه برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدجواد ذاکری نیا در بازدید از بند انحرافی بنکوه به عنوان یکی از مراکز اصلی توزیع منابع آب شهرستان گرمسار ، از مسئولان شرکت آب و فاضلاب بخاطر استفاده از چاه های پشتیبان برای تامین آب این شهرستان در شرایط خشکسالی و تحقق نیافتن حق آبه قانونی گرمسار و آرادان از سد نمرود قدردانی کرد .

وی با تاکید بر برخورد قاطعانه دستگاه قضا با متخلفان برداشت غیر قانونی آب گفت : برای برخورد با متخلفان در بالا دست حبله رود در محدوده استان تهران نیز اقدامات قضایی بین استانی با دستورات کشوری صورت شده و این روند ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به حفر هشت چاه پشتیبان برای رفع مشکل تامین آب شرب گرمسار و آرادان اظهار امیدواری کرد : بحران آبی با پایان فصل تابستان رفع شود و با برنامه ریزی درست این مشکل در سال های بعد تکرار نشود.