به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ غلامپور افزود: این نخلستان ۲۰ هکتاری دارای بیش از دو هزار نفر نخل مجول است.

وی گفت: از این شمار هزار نفر نخل مجول مثمر و بقیه غیر مثمر است.

مدیر مرکز جهاد کشاورزی بخش جغین افزود: محصول برداشت شده به کشور‌های روسیه، عراق و حوزه‌های خلیج فارس ارسال می‌شود.

برداشت خرمای مجول تا اواخر شهریور ادامه دارد.