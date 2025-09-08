پخش زنده
مدیر مرکز جهاد کشاورزی بخش جغین گفت: پیش بینی میشود امسال ۷۰ تن خرمای مجول در روستای بجگوئیه بخش جغین شهرستان رودان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ غلامپور افزود: این نخلستان ۲۰ هکتاری دارای بیش از دو هزار نفر نخل مجول است.
وی گفت: از این شمار هزار نفر نخل مجول مثمر و بقیه غیر مثمر است.
مدیر مرکز جهاد کشاورزی بخش جغین افزود: محصول برداشت شده به کشورهای روسیه، عراق و حوزههای خلیج فارس ارسال میشود.
برداشت خرمای مجول تا اواخر شهریور ادامه دارد.