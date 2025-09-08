به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ ابوالفضل محبان گفت: ساعت ۲۱:۲۵ دیشب گزارشی مبنی بر برخورد پژو پارس با پژو ۲۰۷ در جاده بجنورد به بدرانلو،بعد ازروستای قره نوده از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان دریافت شد.

وی گفت: بلافاصله تیم های امداد و نجات پایگاه بدرانلو به محل حادثه اعزام شدند؛ پس از ارزیابی اولیه مشخص شد این حادثه ۳مصدوم و یک جانباخته دارد.

امدادرسانی اولیه برای مصدومین انجام و با همکاری اورژانس به مرکز درمانی منتقل و پیکر فرد جانباخته تحویل عوامل مربوطه شد .

در جاده شیروان به فاروج هم خستگی راننده، جان سرنشین L۹۰ را گرفت

سرهنگ جواد زرهرن سرپرست انتظامی شهرستان شیروان گفت: روز گذشته یک دستگاه خودروی سواری L۹۰ که در محور فاروج – شیروان در حال حرکت بود، به علت بی‌توجهی به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی راننده دچار واژگونی شد و متأسفانه یکی از سرنشینان خودرو در دم جان خود را از دست داد.