مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور : خیران امسال متعهد شدند ۱۲ هزار میلیارد تومان برای نهضت مدرسه سازی کمک کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سید محمدرضا جعفری در جلسه هم اندیشی مجامع خیرین مدرسه ساز استان سمنان گفت : تعهد خیران مدرسه ساز کشور پارسال ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که بیشتر آن محقق شد و امسال هم تاکنون خیران برای ساخت مدرسه سازی ۱۲ همت تعهد دادهاند.
وی افزود : ۵۶ درصد مدارس تحویلی به آموزش پرورش با مشارکت خیران مدرسه ساز بوده است.
جعفری افزود : علاوه بر نهضت مدرسه سازی ، طرح مدرسه یاری هم در جامعه خیران پیگیری می شود که در این طرح قرار است خیران عضو هیئت امنای مدارس خود شوند تا مشکلات و مسائل مدرسه را رفع کنند.
حمیدرضا شاه حسینی رییس جامعه خیران مدرسه ساز کشور هم گفت: حدود ۶۰۰ هزار خیر مدرسه ساز در کشور فعالند.
وی گفت: یکی از برنامههای امسال مشارکت خیران برای توسعه و نگهداشت دانشگاه فرهنگیان در کشور است.