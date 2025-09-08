به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سید محمدرضا جعفری در جلسه هم اندیشی مجامع خیرین مدرسه ساز استان سمنان گفت : تعهد خیران مدرسه ساز کشور پارسال ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که بیشتر آن محقق شد و امسال هم تاکنون خیران برای ساخت مدرسه سازی ۱۲ همت تعهد داده‌اند.

وی افزود : ۵۶ درصد مدارس تحویلی به آموزش پرورش با مشارکت خیران مدرسه ساز بوده است.

جعفری افزود : علاوه بر نهضت مدرسه سازی ، طرح مدرسه یاری هم در جامعه خیران پیگیری می شود که در این طرح قرار است خیران عضو هیئت امنای مدارس خود شوند تا مشکلات و مسائل مدرسه را رفع کنند.

حمیدرضا شاه حسینی رییس جامعه خیران مدرسه ساز کشور هم گفت: حدود ۶۰۰ هزار خیر مدرسه ساز در کشور فعالند.

وی گفت: یکی از برنامه‌های امسال مشارکت خیران برای توسعه و نگهداشت دانشگاه فرهنگیان در کشور است.