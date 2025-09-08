در مراسمی از ۲۰۰ نفر از رابطان و خادمان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان سمنان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، جبار دوستمحمدیان رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان سمنان در این مراسم گفت : خیران این استان در کربلا ، نجف، سامرا و کاظمین در طرح‌های ساخت و ساز مشارکت دارند .

وی با اشاره به ساخت درب حرمین امامین عسکرین (ع) در سمنان گفت: مردم استان سمنان امسال هم قرار است برای تامین ۳۲ هزار کاشی حرم امام حسین (ع) مشارکت کنند.

به گفته وی ، مردم استان سمنان پارسال ۸۰ درصد تعهد خود را برای کمک به بازسازی عتبات عالیات انجام دادند.