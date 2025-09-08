مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از افتتاح ۷ تعاونی جدید با اشتغال‌زایی بیش از ۲۰۰ نفر و عضویت ۷۰۰ نفر در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در آیین تجلیل از تعاونی‌های برتر شهرستان بابل از افتتاح ۷ تعاونی جدید در استان خبر داد که زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۲۰۰ نفر را فراهم کرده‌اند.

باقری با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» و همچنین اعلام سال ۲۰۲۵ به عنوان سال جهانی تعاون از سوی سازمان ملل متحد، گفت: این مناسبت‌ها نشان‌دهنده اهمیت راهبردی اقتصاد مردمی و نقش بی‌بدیل تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال، عدالت اجتماعی و پیشرفت پایدار است.

وی با بیان اینکه بیش از ۸ هزار تعاونی با عضویت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در استان فعال هستند، افزود: گسترش الگوی اقتصاد تعاون، راهکاری مؤثر برای عبور از چالش‌های اقتصادی کشور است و مردمی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی باید در کنار بخش تعاون تقویت شود.

باقری با اشاره به سهم ۷ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد استان، خاطرنشان کرد: مازندران از نظر تعداد تعاونی‌ها رتبه دوم کشور را داراست و این ظرفیت باید به‌درستی در مسیر توسعه پایدار به‌کار گرفته شود.

مدیرکل تعاون مازندران درباره جزئیات تعاونی‌های تازه‌تأسیس گفت: این تعاونی‌ها با سرمایه‌گذاری بیش از ۹۹۵ میلیارد ریال و دریافت حدود ۷۰ میلیارد ریال تسهیلات راه‌اندازی شده‌اند. فعالیت‌های این تعاونی‌ها شامل کلینیک‌های تخصصی در زمینه دندان‌پزشکی، آندوسکوپی، سونوگرافی و ویزیت پزشک متخصص، اقامتگاه و رستوران، تولید و پرورش انواع طیور، بسته‌بندی برنج و مرغ، و خدمات چاپ است.

باقری در پایان هفته تعاون را فرصتی ارزشمند برای تجلیل از تلاش‌های فعالان اقتصادی مردمی دانست و بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از تعاونی‌ها در مسیر توسعه اقتصادی استان تأکید کرد.