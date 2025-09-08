اهدای اعضای جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در یک هزار و هفتصد و دوازدهمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی، سهیل سعیدمنش ۳۳ ساله که از بیمارستان امدادی شهید کامیاب به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش، در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیه‌ های زنده یاد سعیدمنش در بیمارستان منتصریه به آقای ۲۷ ساله ساکن تربت حیدریه و آقای ۴۴ ساله ساکن شیروان پیوند شد و زندگی دوباره بخشید.

او ادامه داد: کبد زنده یاد سعیدمنش در بیمارستان منتصریه به آقای ۳۶ ساله ساکن مشهد که از نارسایی کبدی رنج می‌ برد، پیوند شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: قرنیه‌ های مرحوم سعیدمنش برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست وی نیز برای پیوند به بیماران، به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.

زنده یاد مهندس سهیل سعیدمنش اصالتا نیشابوری و کارمند شرکت مخابرات بر اثر سقوط از دکل مخابراتی دچار مرگ مغزی شده بود.