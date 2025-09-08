به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نامدار صیادی با اشاره به تولید و مصرف گوشت قرمز در استان اظهار کرد: در استان لرستان حدود ۵/۵ میلیون واحد دامی شامل دام سبک‌وسنگین در بخش‌های صنعتی، روستایی و عشایری وجود دارد.

به گفته وی ۷۵ هزار بهره‌بردار در حوزه تولید گوشت قرمز در استان فعالیت دارند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: میزان تولید گوشت قرمز استان حدود ۳۳ هزار تن در سال است، درحالی‌که کل مصرف سالانه گوشت قرمز در لرستان ۲۲ هزار تن برآورد می‌شود‌.

رئیس جهاد کشاورزی لرستان با بیان این مطلب که براین‌اساس بیش از ده‌هزار تن گوشت قرمز تولیدی مازاد بر مصرف استان بوده که به بازارهای هدف عمدتاً تهران و قم ارسال می‌شود تأکید کرد: این موضوع نشان می‌دهد لرستان نه‌تنها در تأمین نیاز گوشت قرمز خودکفا است، بلکه به‌عنوان یکی از قطب‌های تأمین‌کننده کشور نیز شناخته می‌شود‌.