چهار دانش‌آموز نخبه اصفهانی که در آزمون سراسری موفق به کسب رتبه‌های تک‌رقمی شدند، با هدایای عمره مفرده نماینده ولی فقیه و امام جمعخه اصفهان تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ آیت الله سید یوسف طباطبایی امام جمعه شهر اصفهان و نماینده ولی فقیه در استان در صد و نود و دومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان، از چهار دانش‌آموز نخبه اصفهانی که در آزمون سراسری موفق به کسب رتبه‌های تک‌رقمی شدند، با هدایای عمره مفرده تجلیل کرد.

اهدای این هدایا در راستای تکریم و حمایت از نخبگان علمی و فرهنگی استان صورت گرفت و نشانگر اهمیت ویژه‌ای است که به نقش جوانان در ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور داده می‌شود؛ این اقدام همچنین پیوندی میان تلاش علمی و تعالی معنوی ایجاد کرده است.

فاطمه قبادی از هنرستان بانو امین ناحیه چهار اصفهان با رتبه سوم گروه آزمایشی هنر، نگار امینی از هنرستان هنر‌های زیبا ناحیه یک اصفهان با رتبه ششم گروه هنر، امیررضا حاجی نوروزی از دبیرستان استعداد‌های درخشان شهید بهشتی (احسان) کاشان با رتبه هفتم علوم انسانی و حنانه عابدی از هنرستان شایستگان ناحیه شش اصفهان با رتبه هشتم گروه هنر دانش آموزان اصفهانی هستند که در آزمون سراسری امسال خوش درخشیدند.