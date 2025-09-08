تصادف زنجیره‌ای در جاده فیروزآباد به شیراز، ۲ کشته و ۷ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اورژانس فیروزآباد اعلام کرد: در حادثه برخورد چهار خودرو شامل تارا، سمند، پژو پارس و پژو ۴۰۵ در جاده فیروزآباد به شیراز، محدوده قلعه دختر، ۲ سرنشین کشته و ۷ نفر هم مصدوم شدند.

غلامعلی جاویدان افزود: پس از اطلاع از حادثه، سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های شهری و جاده‌ای به محل اعزام و اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی برای مصدومان آغاز شد.

وی افزود: در این حادثه، سه نفر در محل درمان شدند و چهار نفر دیگر برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت قائم (عج) فیروزآباد منتقل شدند. همچنین دو نفر از سرنشینان خودرو‌ها بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست دادند.

علت حادثه در دست بررسی است.