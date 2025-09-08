به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مسابقات تیر اندازی کارکنان پست بانک ایران به میزبانی مشهد مقدس در روز دوازدهم شهریور ماه برگزار شد که در پایان این رقابت‌ها، محسن وحدانی تیرانداز خراسان شمالی موفق به کسب مقام دوم شد.

همچنین ۱۰ نفر از اعضای هیئت کوهنوردی شهرستان سملقان به مناسبت آغاز هفته وحدت ومیلاد پیامبر اسلام به قله شاه جهان بام خراسان شمالی به سرپرستی محمد غلامی صعود کردند.

تعداد ۹ نفر از اعضای باشگاه باران شیروان هم به سرپرستی عزیز کریمیموفق به صعود قله سالوک به ارتفاع ۲۶۲۷ متر واقع در خراسان شمالی روستای رختیان شدند.