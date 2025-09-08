به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس انجمن اولیا و مربیان خوزستان با اعلام این خبر گفت: انجمن اولیا و مربیان هر مدرسه تفاهم نامه‌ای با تولیدی‌های پوشاک امضا کرده‌اند و والدین دانش آموزان با مراجعه به آنها پوشاک فرزندان خود را تهیه می‌کنند؛ بنابراین مدارس حق بستن قرارداد با تولیدی‌ها را ندارند.

به گفته علی محسنی نسب: تولیدی‌های پوشاک مکلف هستند قیمت لباس‌ها را در معرض دید قرار دهند و والدین در صورت مشاهده اختلاف قیمت با نرخ‌های مصوب می‌توانند تخلف‌ها را به انجمن اولیا و مربیان و یا ادارات آموزش و پرورش در سراسر استان گزارش دهند.