





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست مدیریت امور بیمارستی و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این دستاورد، نشان‌دهنده تعهد کادر درمان و عزم جدی دانشگاه در ارتقای کیفیت خدمات مامایی و سلامت مادران و نوزادان است.

دکتر سعیده صباغ‌سجادیه، زایمان بی‌درد را مجموعه‌ای از روش‌ها و تکنیک‌ها برای کاهش درد و استرس مادران در حین زایمان تعریف کرد و افزود: روش اپیدورال، یکی از مدرن‌ترین و مؤثرترین شیوه‌ها در مدیریت درد محسوب می‌شود که به مادران امکان تجربه‌ای ایمن و کم‌درد را می‌دهد.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد در راستای اجرای ماده ۵۰ بند چ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سیاست‌های کلان وزارت بهداشت، با برنامه‌ریزی دقیق، پایش مستمر و همکاری متخصصان بیهوشی، زنان و کادر مامایی توانسته است گام‌های مؤثری در خوشایندسازی تجربه زایمان طبیعی بردارد.

این مسئول تصریح کرد: اداره مامایی دانشگاه با تشکیل کمیته‌های علمی و تخصصی، طراحی برنامه‌های آموزشی و ارزیابی مداوم شاخص‌های عملکردی، مسیر توسعه زایمان اپیدورال را به‌صورت هدفمند و اثرگذار هدایت کرده است.

دکتر صباغ‌سجادیه با اشاره به اینکه این تلاش‌ها در سال ۱۴۰۳ به نتیجه‌ای ارزشمند انجامید، افزود: دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بین ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور موفق شد جزو پنج دانشگاه برتر در زمینه ترویج و اجرای زایمان بی‌درد اپیدورال قرار گیرد که این افتخار بزرگ، علاوه بر نمایش توان تخصصی تیم درمان، بیانگر عزم دانشگاه در ارتقای سطح سلامت و افزایش رضایتمندی مادران است.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم نظارت و همکاری همه بخش‌های مرتبط، شاهد افزایش شاخص‌های زایمان بی‌درد و گسترش فرهنگ زایمان طبیعی ایمن و مطلوب در راستای سیاست‌های جمعیتی کشور باشیم.