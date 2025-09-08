سردبیر انرژی خبرگزاری صدا و سیما هر هفته دوشنبه‌ها با حضور در برنامه سلام خبرنگار به موضوعات و بسته‌های خبری گروه انرژی در این برنامه می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طیبه خادم جعفری سردبیر انرژی خبرگزاری صدا و سیما با حضور در برنامه سلام خبرنگار گفت: اگر بخواهیم به مهترین خبر‌ها در حوزه انرژی در صنعت نفت اشاره کنیم، می‌توان به دیدار اعضای هیئت دولت با رهبری اشاره کرد که ایشان تاکید به افزایش تولید نفت داشتند همچنین در بخش‌های صحبت خود هم به اکتشافات که باید از روش‌های جدید و نوین استفاده شود تأکید کردند.

وی ادامه داد: همچنین رهبر معظم انقلاب تأکید بر استفاده از نیرو‌های متخصص و جوان بود همچنین این روز‌ها در صحبت‌های رئیس جمهور هم در بحث ناترازی‌ها اشاره شده به طوری اقاس پزشکیان خبری مبنی بر نصب ۷ هزار مگاوات برق خورشیدی تا پایان سال و ذخایر سوخت هم به ۳ میلیارد مترمکعب اشاره داشتند.

خادم جعفری با اشاره به مسئله رفع ناترازی‌ها و صرفه جویی هموطنان در زمینه انرژی یادآور شد: این صرفه جویی خوشبختانه بسیار اثر بخش بوده است به طوری که می‌توان گفت در شهر تهران خیلی کمک کننده بوده است.

وی افزود: همچنین پویشی به عنوان پویش ایران آباد توسط وزارت نیرو راه اندازی شده است که هر هفته افتتاح پروژه‌های مختلفی در دستور کار دارند.

خادم جعفری با اشاره به قطع برق صنایع نیز گفت: طبق پیگیری‌ها ما از وزارت نیرو و توانیر داشتیم این بود که امسال ۱۰ درصد برق بیشتری به صنایع اختصاص داده شده و همچنین ۳۶ بسته مدیریت مصرف هم راه اندازی شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر میزان تأمین برق صنایع فولادی ۲۳ درصد، صنایع سیمان ۵ و در کل صنایع کشور هم ۱۰ درصد بوده است.

خادم جعفری در ادامه با اشاره به مصاحبه اخیر مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران گفت : آقای اردکانی گفته انتقال آب از سد طالقان به تهران تا اوایل مهرماه به تهران می رسد همچنین این مقام مسئول از همه هموطنان خواسته که به مدیریت مصرف ادامه دهند و از لوازم کاهنده در زمینه آب استفاده کنند.