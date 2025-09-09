پخش زنده
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای زنجانرود از پیشرفت قابل توجه طرح تعریض محور روستایی قرهبوطه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ میثم زارعی، با اعلام پیشرفت قابل توجه طرح تعریض محور روستایی قرهبوطه، بر اهمیت حیاتی این طرح در ارتقای سطح کیفی و ایمنی راهها تاکید کرد.
وی گفت: این طرح با هدف افزایش ضریب ایمنی و تبدیل راه روستایی به راه فرعی، فاز نخست آن به طول ۳ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان از ابتدای امسال آغاز شده و با جدیت در حال اجراست.
زارعی افزود: این طرح مهم که در مجموع ۱۷ کیلومتر از مسیر ترانزیت زنجان-میانه تا تقاطع روستای قرهبوطه را شامل میشود، در فاز نخست خود، سه کیلومتر از ابتدای محور از تقاطع روستای قرهبوطه تا قبل از تقاطع روستای قیطول را تحت پوشش قرار داده است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای زنجانرود گفت: برنامههای اجرایی در این فاز شامل عملیات گسترده خاکبرداری و خاکریزی برای تامین عرض استاندارد، احداث و مرمت اساسی ابنیه فنی شامل پلها و آبروهای لازم، اصلاح و ایجاد شیبهای ایمن در حاشیه راهها، و در نهایت اجرای دقیق لایههای زیرسازی (سابگرید و ساببیس)، بیس و لایه نهایی روسازی آسفالتی است تا استانداردهای یک راه فرعی به طور کامل رعایت شود.
وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی کار، خاطرنشان کرد: تاکنون حجم قابل توجهی از عملیات خاکبرداری و خاکریزی به اتمام رسیده و طرح در مرحله حساس بهسازی، مرمت و احداث ابنیه فنی قرار دارد. به طور خاص، در راستای اطمینان از استحکام سازههای موجود و پیشگیری از هرگونه خطر احتمالی، اقدامات لازم برای مقاومسازی پل دو دهانه ۱۰ متری موجود در نزدیکی پاسگاه انتظامی قره بوطه با دقت فراوان انجام شده است.
رییس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای زنجانرود در پایان تاکید کرد: اجرای این طرح نقطه عطفی در بهبود زیرساختهای ارتباطی منطقه، تسهیل تردد، کاهش سوانح رانندگی و افزایش رضایتمندی ساکنان روستای قره بوطه و مناطق اطراف خواهد بود و ما تمام تلاش خود را برای اتمام به موقع و با کیفیت آن به کار خواهیم بست.