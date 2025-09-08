به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حسن حسینی اظهار کرد: پنج‌ماهه اول سال ۶۸ هزار تن کالا از استان صادر شده است.

به گفته وی ارزش کالاهای صادر شده از گمرک استان ۵۳ میلیون دلار بوده است.

مدیرکل گمرک لرستان گفت: این کالاها به ۲۰ کشور جهان از جمله عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، روسیه، اسپانیا و ارمنستان صادر شده است.

حسینی بیان کرد: از جمله کالاهای صادر شده می‌توان به هیدروکربن سبک‌وسنگین، شیرخشک صنعتی، فرو سیلیس، شمش سرب، ورق فولادی نورد و پلی‌اتیلن اشاره کرد.

به گفته وی صادرات استان از لحاظ وزنی ۴۵ درصد و از نظر ارزش ریالی ۱۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.