لرستان مبدا صادرات کالا به ۲۰ کشور جهان
مدیرکل گمرک لرستان گفت: لرستان مبدا صادرات کالا به ۲۰ کشور جهان است.
به گفته وی ارزش کالاهای صادر شده از گمرک استان ۵۳ میلیون دلار بوده است.
مدیرکل گمرک لرستان گفت: این کالاها به ۲۰ کشور جهان از جمله عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، روسیه، اسپانیا و ارمنستان صادر شده است.
حسینی بیان کرد: از جمله کالاهای صادر شده میتوان به هیدروکربن سبکوسنگین، شیرخشک صنعتی، فرو سیلیس، شمش سرب، ورق فولادی نورد و پلیاتیلن اشاره کرد.
به گفته وی صادرات استان از لحاظ وزنی ۴۵ درصد و از نظر ارزش ریالی ۱۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
مدیرکل گمرک لرستان با تأکید بر تنوع جغرافیایی و توسعه بازارهای هدف، خاطرنشان کرد: گسترش تعاملات تجاری با کشورهای همسایه و دیگر کشورها یکی از اولویتهای اصلی صادراتی استان در سال جاری است.