دیوارنگاره «امت احمد (ص)، امت وحدت» در میدان ولیعصر
جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم (ص) رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
به مناسبت میلاد با سعادت نبی اکرم (ص) و هفته وحدت از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) رونمایی شد.
عنوان این دیوارنگاره «اُمّت احمد (ص)، اُمّت وَحدَت» است و در توضیح آن آمده است: «دست در دست هم اگر بدهیم/ دیو صهیون فرار خواهد کرد».
طراح گرافیک این دیوارنگاره که محصول خانه طراحان انقلاب اسلامی است، محمد بیات و طراح نوشتار آن علی خلج است.