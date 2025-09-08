به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به مناسبت میلاد با سعادت نبی اکرم (ص) و هفته وحدت از جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) رونمایی شد.

عنوان این دیوارنگاره «اُمّت احمد (ص)، اُمّت وَحدَت» است و در توضیح آن آمده است: «دست در دست هم اگر بدهیم/ دیو صهیون فرار خواهد کرد».

طراح گرافیک این دیوارنگاره که محصول خانه طراحان انقلاب اسلامی است، محمد بیات و طراح نوشتار آن علی خلج است.