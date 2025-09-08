به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حاتم بوستانی در نشست مشترک این دانشگاه و اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان در آستانه بازگشایی مدارس که در حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد، درخصوص اصلاح ظرفیت سهمیه پذیرش رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در کنکور ۱۴۰۴ گفت: در مرحله ظرفیت‌های اولیه که از سوی سازمان سنجش منتشر شد، ۱۰۰ نفر از ظرفیت آزاد دانشگاه حذف و ۱۴۵ نفر به سهمیه تعهدی استان‌های دیگر اختصاص داده شده بود، موضوعی که به زیان داوطلبان خوزستانی تمام می‌شد و دانشگاه نقشی در آن نداشته است. اما با پیگیری‌های مستقیم از وزارت بهداشت و تشریح وضعیت، این موضوع اصلاح شد.

وی افزود: در نتیجه این اصلاحات، ۸۰ نفر به ظرفیت روزانه دانشگاه و ۳۰ نفر به سهمیه تعهدی خوزستان اضافه شد، همچنین ۸۹ نفر از سهمیه تعهدی استان‌های دیگر که به دانشگاه داده شده بود، کاهش یافت.

دکتر بوستانی تأکید کرد: با این تغییرات، شانس پذیرش دانش‌آموزان خوزستانی در رشته پزشکی به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. امیدواریم در آینده ارتقای زیرساخت‌ها همراه با افزایش ظرفیت‌ها محقق شود و شاهد پذیرش گسترده‌تر دانش‌آموزان استان در دانشگاه‌های تیپ یک کشور نیز باشیم.