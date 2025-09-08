نشست مشترک وزیر ورزش و جوانان با همتای ارمنستانی
نشست مشترک وزیر ورزش و جوانان کشورمان با همتای ارمنستانی اش امروز در محل وزارت ورزش برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
؛ در این نشست وزیر ورزش و جوانان ایران گفت: ۲ کشور ایران و ارمنستان در بحث استحکام روابط ریشه تاریخی و فرهنگی و تمدنی دارند. اراده مقامات جمهوری اسلامی ایران به خصوص رئیس جمهور، توسعه روابط در همه ابعاد و ارتقاء در سطح راهبردی است. از تمامیت ارضی ارمنستان همیشه حمایت کردهایم و برای ایران در حوزه قفقاز یک اولویت راهبردی است و از مذاکرات صلح جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان حمایت میکنیم.
احمد دنیامالی گفت: کمتر از یک ماه پیش رئیس جمهور ایران سفر خوبی را به ارمنستان داشت و سند همکاری در حوزههای مختلف به امضاء رسید. ۲ سند راهبردی و همکاری در حوزههای مختلف میان روسای جمهور ۲ کشور به امضاء رسید. ارتباطات دوستانه و مردمی بین ۲ کشور وجود دارد.
وی افزود: شطرنج در مدارس ارمنستان جزو منابع درسی است، ما می تواتیم در رشتههایی مثل تکواندو، کشتی، بوکس، ژیمناستیک و شطرنج تعاملات خوبی داشته باشیم.
وزیر ورزش و جوانان کشورمان توسعه همکاریهای ۲ جانبه ۲ کشور را در خصوص ورزشهای بومی و محلی مثبت ارزیابی کرد و گفت: زمینه توسعه همکاری در رشتههای بومی و محلی فراهم است، من از بنیانگذاران ورزش زورخانهای ایران هستم، سالهای طولانی ورزشکار در این رشته به کشورهای مختلف اعزام کردیم، علاقمندیم که جشنوارههای رویدادهای مشترکی را داشته باشیم.
دنیامالی اظهارداشت: تبادل تجربیات در زمینه توانمندسازی شغلی جوانان، ایجاد خانه های جوان، تاسیس خانه ورزش و جوانان مشترک، توسعه سمنها و NGO های ورزشی جزو ارزشمندترین فعالیتهای ۲ کشور خواهد بود.
وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش ارمنستان در ادامه این نشست گفت: سومین روز سفرم به ایران را سپری میکنم، در تمام ملاقاتها دوستی، یکرنگی و صمیمیت را مشاهده کردم؛ سفر آقای پزشکیان به ارمنستان اهمیت بالایی داشت و در جریان این سفر روابط با ماهیت راهبردی صورت گرفت.
ژانا آندراسیان گفت:در این سفر اسنادی امضاء شد که حکایت از رشد و شکوفایی روابط ۲ کشور دارد، مطمئنم این روابط به وسیله سند همکاری جدید که به وزارت ورزش امضاء شده رشد پیدا خواهد کرد.
وی افزود: پیشنهاد تشکیل خانه ورزش مشترک از سوی وزیر ورزش و جوانان ایران برای من خیلی جالب بود چرا که استانهای هم مرز ۲ کشور میتوانند در آن فعالیت کنند.
وی یادآورشد: قرار شد دبیرکل ورزش ارمنستان از فدراسیون کشتی ایران و امکانات آن بازدید کند بطور حتم میتوانیم در این رشته که جزو رشتههای مهم ایران و ارمنستان است تعاملات گستردهای داشته باشیم.