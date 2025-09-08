پخش زنده
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه یزد: ۴۵ جایگاه عرضه گاز سی ان جی استان یزد فعال هستند و تنها ۲ جایگاه به علت نقص فنی تا اطلاع ثانوی غیر فعال است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جلالی با اشاره به فعالیت ۴۷ جایگاه عرضه گاز سی ان جی در استان یزد، گفت: ۴۵ جایگاه عرضه گاز سی ان جی استان یزد فعال هستند و تنها ۲ جایگاه، بلوار امام حسین امامشهر و جایگاه سوخت اتوبوسرانی جنب میدان امام حسین به علت نقص فنی تا اطلاع ثانوی غیر فعال است.
وی ادامه داد: البته جایگاههای مجاور به خدمات دهی به رانندگان خودروهای دوگانه سوز مشغول هستند.