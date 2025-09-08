به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جلالی با اشاره به فعالیت ۴۷ جایگاه عرضه گاز سی ان جی در استان یزد، گفت: ۴۵ جایگاه عرضه گاز سی ان جی استان یزد فعال هستند و تنها ۲ جایگاه، بلوار امام حسین امامشهر و جایگاه سوخت اتوبوسرانی جنب میدان امام حسین به علت نقص فنی تا اطلاع ثانوی غیر فعال است.

وی ادامه داد: البته جایگاه‌های مجاور به خدمات دهی به رانندگان خودرو‌های دوگانه سوز مشغول هستند.