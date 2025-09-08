به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اردبیل رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل گفت: باهدف حذف مشاغل مزاحم شهری جمع آوری وساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات از ورودی شهر از سمت خلخال انجام شده و در دیگر مناطق شهری نیز ادامه خواهد داشت.

اسدی با بیان اینکه مشاغل مزاحم شهری باید از محدوده و حریم شهر منتقل شوند، افزود: مراکز خرید و فروش ضایعات با توجه به وجود مشکلات زیست محیطی و بهداشتی در رسته مشاغل مزاحم شهری تعریف می‌شوند وساماندهی آن در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

اسدی همچنین با بیان این‌که طبق مصوبه کارگروه مدیریت پسماند و مشاغل مزاحم شهری، این‌گونه مراکز تحت نظارت مدیریت اجرایی سازمان مدیریت پسماند بوده، تصریح کرد: بازدیدهای دوره‌ای توسط نمایندگان مرکز بهداشت، اداره کل محیط زیست و نیروی انتظامی شهرستان و سازمان مدیریت پسماند برای نظارت بر فعالیت این صنوف انجام خواهد شد.