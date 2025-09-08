به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست شورای راهبری قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول افزود: روز به روز اهمیت اجرای قانون الزام در کشور بیشتر مشخص می شود تا نابسامانی که در حوزه املاک‌ مردم وجود دارد برطرف گردد و همچنین از بروز جرائم مربوط به کلاهبرداری، معاملات معارض و‌... پیشگیری گردد.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه ها باید در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به وظایف ذاتی خود عمل‌کنند و نباید به بهانه عدم‌ صدور دستورالعمل ها، انجام تکالیف قانونی خود را به تعویق بیاندازند زیرا دستورالعمل ها می‌تواند مکمل تلاش های دستگاه ها باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بر رقومی سازی نقشه های روستاها نیز تاکید کرد و ادامه داد: کمیسیون های رفع تداخلات باید به سرانجام‌برسد و تا پایان سال در جنوب و شمال استان نباید پرونده ای در کمیسیون ها بلاتکلیف داشته باشیم و باید گزارش گیری ماهانه نیز از سوی دبیرخانه قانون الزام به معاملات اموال غیرمنقول انجام شود.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی بر استفاده از ظرفیت های کانون کارشناسان رسمی، سازمان نظام مهندسی و ‌مرکز کارشناسان رسمی به منظور انجام اقدامات کارشناسی مربوط به اسناد مربوطه در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز تاکید کرد و ادامه داد: اراضی فاقد سند‌مالکیت جنوب استان تا یکماه آینده باید تعیین تکلیف شوند.

وی ضمن اشاره به این مطلب که مشاورین املاک از خاکریزهای اول اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند، گفت: باید از ظرفیت های موجود در استان برای آموزش مشاورین املاک استفاده شود و سپس با برگزاری آزمون های تخصصی، میزان اثرگذاری آموزش ها بررسی شود و افرادی که آموزش پذیری لازم را نداشته اند، مجددا در دوره های آموزشی شرکت کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: تشکیل کانون اتحادیه مشاوران املاک که دستورالعمل آن نیز صادر شده، باید توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان تسریع شود.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی همچنین بر اجرای بازرسی های تخصصی از سوی اداره کل تعزیرات حکومتی نیز تاکید کرد و اظهارداشت: تعزیرات حکومتی باید نسبت به برخورد با تخلفات احتمالی مشاورین املاک اقدام کندونتیجه این برخوردها نیز اطلاع رسانی گردد تا بازدارندگی لازم نیز انجام شود.

وی عنوان کرد: سنددار کردن املاک موقوفه نیز باید تا پایان سال جاری دنبال شود.