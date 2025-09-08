پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از خانوادهها خواست در اسرع وقت فرآیند ثبتنام کتب درسی دانشآموزان را تکمیل کنند تا هیچ دانشآموزی بدون کتاب وارد سال تحصیلی جدید نشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مهدی مرتضوی گفت: تاکنون بیش از ۱۷۷ هزار و ۸۳۱ دانشآموز ثبت سفارش کتب درسی خود را انجام دادهاند و فرآیند توزیع کتابها از یازدهم شهریورماه در مدارس آغاز شده است.
وی افزود: مدارس موظفند حداکثر تا اول مهرماه کتب درسی را بین دانشآموزان توزیع کنند و تمامی تمهیدات لازم برای اطمینان از ورود همه دانشآموزان به کلاسها با کتاب فراهم شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین با اشاره به سامانههای اینترنتی my.medu.ir و irtextbook.ir، مسیر رسمی ثبت سفارش کتب درسی را متمرکز و کشوری دانست و گفت: این روش علاوه بر ایجاد عدالت آموزشی، امکان نظارت و ساماندهی بهتر را فراهم میکند.
مرتضوی افزود: علاوه بر دانشآموزان، معلمان و دبیران نیز در صورت نیاز میتوانند از تاریخ ۱۹ مهر نسبت به ثبت درخواست کتب درسی اقدام کنند.
وی گفت: یکی از سیاستهای اصلی آموزش و پرورش فراهم آوردن شرایط برابر برای همه دانشآموزان است و همکاری والدین و دانشآموزان در تکمیل فرایند ثبت سفارش نقش مهمی در تحقق این هدف دارد.
خراسان جنوبی ۱۹۱ هزار و ۸۰۰ دانش آموز دارد.