به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مهدی مرتضوی گفت: تاکنون بیش از ۱۷۷ هزار و ۸۳۱ دانش‌آموز ثبت سفارش کتب درسی خود را انجام داده‌اند و فرآیند توزیع کتاب‌ها از یازدهم شهریورماه در مدارس آغاز شده است.

وی افزود: مدارس موظفند حداکثر تا اول مهرماه کتب درسی را بین دانش‌آموزان توزیع کنند و تمامی تمهیدات لازم برای اطمینان از ورود همه دانش‌آموزان به کلاس‌ها با کتاب فراهم شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین با اشاره به سامانه‌های اینترنتی my.medu.ir و irtextbook.ir، مسیر رسمی ثبت سفارش کتب درسی را متمرکز و کشوری دانست و گفت: این روش علاوه بر ایجاد عدالت آموزشی، امکان نظارت و ساماندهی بهتر را فراهم می‌کند.

مرتضوی افزود: علاوه بر دانش‌آموزان، معلمان و دبیران نیز در صورت نیاز می‌توانند از تاریخ ۱۹ مهر نسبت به ثبت درخواست کتب درسی اقدام کنند.

وی گفت: یکی از سیاست‌های اصلی آموزش و پرورش فراهم آوردن شرایط برابر برای همه دانش‌آموزان است و همکاری والدین و دانش‌آموزان در تکمیل فرایند ثبت سفارش نقش مهمی در تحقق این هدف دارد.

خراسان جنوبی ۱۹۱ هزار و ۸۰۰ دانش آموز دارد.