رئیس اداره راه و شهرسازی ایذه از رفع تصرف و خلع ید اراضی دولتی به متراژ حدود ۳۰۰ متر مربع و ارزش ۴۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نیلوفر آذربرزین با اشاره به یک مورد رفع تصرف در ایذه به مساحت بیش از ۳۰۰ مترمربع گفت: ارزش این اراضی بیش از ۴۵ میلیارد ریال است که با هوشیاری و اقدامات به موقع رفع تصرف شد.

وی افزود: با تلاش و همت کارکنان یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و پشتیبانی عوامل انتظامی در شهرستان این میزان رفع تصرف در سطح شهرستان آبادان اجرا شد و اقدامات لازم به عمل آمد.

آذربرزین ادامه داد: عوامل یگان حفاظت اراضی اداره راه و شهرسازی ایذه با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصت‌طلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیت‌المال را کوتاه می‌کنند و همچنین به صورت مستمر و شبانه‌روزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موضوع را مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار می‌دهد.

رئیس اداره راه و شهرسازی ایذه ضمن قدردانی از همکاری مقام قضایی و همراهی مقامات انتظامی استان در مبارزه با زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال، از شهروندان خواست تا مشاهدات خود را از موارد زمین خواری به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.