به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اردبیل این مسابقات از ۲ تا ۷ سپتامبر برابر با ۱۱ تا ۱۶ شهریور با رقابت ورزشکارانی از سراسر جهان در برزیل برگزار شد.

علاوه بر درخشش عرفان محرمی، ووشو کار توانمند اردبیلی تیم ملی ووشو ایران نیز با کسب مدال‌های رنگارنگ در دو بخش ساندا و تالو، پس از ۶ سال غیبت، با بازگشتی پرفروغ به مسابقات قهرمانی جهان، عنوان نایب‌قهرمانی این دوره را به دست آورد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ، ایران در این مسابقات ۶ مدال طلا، ۲ نقره و ۲ برنز گرفت. در این مسابقات کاروان چین با کسب ۱۶ مدال بر رده نخست ایستاد و پس از ایران، مالزی و هنگ‌کنگ سوم و چهارم شدند.