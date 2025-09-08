به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه‌های ایران، جام یادگار امام (ره)، روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه در سالن نشست های فدراسیون کشتی برگزار خواهد شد.

پس از سال‌ها برگزاری موفق لیگ برتر کشتی، امسال نیز این رقابت‌ها با شور و حرارتی مضاعف دنبال خواهد شد و انتظار می‌رود هیجان آن بیش از همیشه باشد.

صدور مجوز حضور سه کشتی‌گیر عنوان‌دار خارجی در کنار دو ملی‌پوش برجسته ایران در هر تیم، جذابیت لیگ ۱۴۰۴ را دو چندان کرده و نوید تقابل‌هایی داغ میان بهترین‌های کشتی دنیا در ایران را می‌دهد؛ اتفاقی که بی‌تردید با استقبال پرشور کشتی‌دوستان همراه خواهد شد.

این مراسم با حضور نمایندگان باشگاه‌ها و تیم‌های حاضر در لیگ برگزار می‌شود و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، آغاز رسمی مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی از مهرماه خواهد بود.