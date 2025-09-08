پخش زنده
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تأیید روسای ۱۰ دانشگاه و مرکز نشر دانشگاهی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه گفت: در جلسه کمیته منتخب تأیید رؤسای دانشگاهها ، صلاحیت علمی، پژوهشی، آموزشی و مدیریتی رؤسای پیشنهادی دانشگاهها، مرکز همکاری علمی بینالمللی و مرکز نشر دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.
فهرست رؤسای تأییدشده دانشگاهها
بر اساس اعلام دبیر شورا، در این جلسه دکتر علی رشید پور برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، دکتر علی رادفر برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم، دکتر سید رقیه پناهی برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد، دکتر معروفی آذر برای ریاست دانشگاه مراغه، دکتر مهدی نوریپور برای ریاست دانشگاه یاسوج، دکتر محسن محمدی عراقی برای ریاست دانشگاه بین المللی علامه عسگری، دکتر جلال صبا برای ریاست دانشگاه زنجان، دکتر علی آیتی برای ریاست دانشگاه صنعتی قوچان، دکتر محمدنواز رسولی زاده برای ریاست دانشگاه سراوان، دکتر یحیی گردانی برای ریاست دانشگاه سلمان فارسی کازرون مورد تایید اعضای کمیته منتخب تایید روسای دانشگاهها قرار گرفتند.
وی افزود: در این جلسه دکتر امید رضاییفر برای ریاست مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بین المللی، دکتر امیر مسعود شهرام نیا برای ریاست مرکز نشر دانشگاهی تایید شدند.