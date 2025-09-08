پخش زنده
امروز: -
مدیر آموزش و پرورش رامشیر از کسب رتبه برگزیده استانی جشنواره "الف تا" و راهیابی به مرحله کشوری توسط مصطفی حمید مدیر آموزگار دبستان آیت الله طالقانی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت صفایی زاده با اشاره به اهمیت و ارزش جشنواره "الف تا" گفت: رویداد «الف تا» با هدف گردآوری ایدهها، تجارب معلمان و مدیران موفق و همچنین تجلیل از مدارس پیشرو برگزار میشود، بنابراین نشان دادن نمونههای موفق و تاثیرگذار سبکهای مختلف تربیتی در بین دانش آموزان از کارکردهای این جشنواره است.
وی در ادامه با بیان اینکه رویداد «الف تا» به معنی الفبای تحول آموزش و پرورش است، افزود: مصطفی حمید مدیر آموزگار خلّاق و پرتلاش دبستان آیت الله طالقانی به عنوان نماینده استان خوزستان در مرحله کشوری این جشنواره حضور خواهد یافت.
صفایی زاده در پایان با تبریک این موفقیت درخشان به همه ارکان مجموعه تعلیم و تربیت، اظهار کرد: دستاوردهای معلمین و دانش آموزان در جشنوارهها و مسابقات استانی و کشوری، کم سابقه بوده است به طوری که برخی عناوین را برای نخستین بار کسب کردیم.