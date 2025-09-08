محمد دوستار عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه گیلان به سِمت رئیس دانشگاه فرهنگیان استان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ با حکم رجبعلی برزویی رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور، محمد دوستار عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه گیلان، به سِمت رئیس دانشگاه فرهنگیان استان منصوب شد.

پیش از این، ناصر پورحبیبی به عنوان سرپرست دانشگاه فرهنگیان گیلان فعالیت می‌کرد.

محمد دوستار سابقه مدیریت طولانی در حوزه آموزش عالی گیلان دارد و در دوره‌های مختلف، ریاست دانشگاه گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی گیلان و دانشگاه پیام نور استان را بر عهده داشت.

همچنین وی ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی و مدیریت برنامه و بودجه دانشگاه گیلان را هم در کارنامه کاری خود دارد.