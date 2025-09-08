به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز، دوشنبه ۱۷ شهریور در شهرستان هویزه روی عدد ۱۵۸ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای همه است.

در این مدت خرمشهر با ۱۰۷ میکروگرم، امیدیه با ۱۳۳، دشت آزادگان ۱۲۲، بهبهان ۱۳۱، اهواز ۱۲۶، رامهرمز ۱۱۶ و اندیمشک با ۱۰۷ میکروگرم در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

همچنین شهر‌های آبادان، آغاجاری، اندیکا، ایذه، باغملک، دزفول، دهدز، شادگان، شوش، گتوند، لالی، بندر ماهشهر، ملاثانی، هفتکل وضعیت قابل قبول هوا را گزارش داده‌اند.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.