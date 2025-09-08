به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بازنشسته یزدی با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان یزد، مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال معادل ۵۰ میلیون تومان را در آستانه فرا رسیدن سالروز میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم (ص) برای آزادی یک زندانی غیر عمد اهدا کرد.

این نیکوکار یزدی که تمایلی به فاش شدن نام و تصویرش نداشت در خصوص این اقدام خداپسندانه گفت: با توجه به فرا رسیدن سالروز میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم (ص) یکی از اقوام که مقیم خارج از کشور است به نیت شادی روح اموات و خشنودی قلب آقا امام زمان (عج) اهدا کرد.

گفتنی است این نیکوکار یزدی در ایام ماه محرم نیز مبلغی را برای مشارکت در آزادی یک زندانی غیر عمد اهدا کرد.