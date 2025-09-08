پخش زنده
جلسه هم اندیشی بررسی چالشهای کسب و کارهای حوزه دیجیتال با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این نشست فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال از موانع و مشکلاتشان به ویژه در ایام جنگ ۱۲ روزه و پس از آن گفتند.
در این جلسه نمایندگانی از سازمانهای بورس، تامین اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی ایران و بیمه مرکزی هم حضور داشتند.
موانع ایجاد شده از سوی برخی سازمانهای دولتی و بانک مرکزی پس از جنگ ۱۲ روزه، بسته شدن برخی درگاهها از جمله پلتفرمهای طلا، مشکلات رزرو اقامتگاههای بومگردی، چالشهای حوزه جابجایی دارو، ایجاد مشکلات برای نظامهای صنفی از سوی وزارت خانههای کشور و بهداشت، بیشتر بودن برخوردهای سلبی دولت در مقایسه با برخوردهای حمایتی، تعطیلی برخی کسب و کارها، و بی توجهی به قانون ویژه کسب و کارها، تعدادی از مشکلات فعالان حوزه کسب و کار دیجیتال بود که در این نشست مطرح شد.
در این جلسه، حاضرین از شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستند برای رفع آن ورود کند.