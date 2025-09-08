پخش زنده
شاخص کیفی هوای شهرستان سرایان در وضعیت ناسالم و شهرستان نهبندان در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، براساس شاخص لحظهای سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۱۱ صبح امروز ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، شهرستان سرایان با شاخص ۱۵۲ در وضعیت ناسالم و نهبندان با شاخص ۱۳۲ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
کارشناسان توصیه میکنند افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا ناسالم است، باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیتها را کاهش دهند.
براساس طبقهبندی پنجگانه انجام شده در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.