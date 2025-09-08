مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به کمیسیون مشترک ایران و ترکمنستان، از هدفگذاری ۶ میلیون تن ترانزیت سالانه از مسیرهای سرخس و اینچهبرون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ذاکری مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران در حاشیه دیدار با وزیر حملونقل ریلی ترکمنستان، با اشاره به ظرفیتهای موجود در راهآهن شمال کشور، گفت: این مسیر از طریق گرگان و اینچهبرون به مرز ترکمنستان و از سوی دیگر به بندر امیرآباد متصل است، اما به دلیل برخی محدودیتها، هنوز به ظرفیت اسمی خود نرسیده است.
وی با اشاره به مذاکرات انجامشده برای افزایش بار ترانزیتی از این مسیر، گفت: در خصوص فعالسازی بخش ریلی بندر امیرآباد نیز رایزنیهایی صورت گرفته است. با توجه به اینکه زیرساختهای حملونقل ترکیبی (رو-رو) در این بندر هنوز تکمیل نشده، استفاده از ظرفیت ریلی آن با محدودیتهایی مواجه است که امیدواریم ظرف یک سال آینده برطرف شود.
ذاکری همچنین با اشاره به کمیسیون مشترک ایران و ترکمنستان، از هدفگذاری ۶ میلیون تن ترانزیت سالانه از مسیرهای سرخس و اینچهبرون خبر داد و افزود: در حال حاضر عملکرد ما حدود ۳.۵ میلیون تن است که شامل بارهای وارداتی و صادراتی از کشورهای عضو اتحادیه کشورهای مستقل (CIS) میشود.
وی در پایان با تأکید بر همکاریهای تاریخی ایران و ترکمنستان در حوزه حملونقل ریلی، گفت: تقویت ارتباطات ریلی میان دو کشور میتواند به رونق اقتصادی، افزایش ترانزیت و ارتقای جایگاه ایران در مسیرهای بینالمللی منجر شود.