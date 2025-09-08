به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت الاسلام شهواری در سفر به چگنی بیان کرد:از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۷۹۰ پرونده به دادگاه صلح شهرستان چگنی وارد و تعداد ۸۶۰ فقره مختومه شده و میزان نرخ رسیدگی ۱۰۹ درصد است.

وی با تشریح سیاست‌های دستگاه قضایی اظهار کرد: در سال جاری بر کنترل ورودی پرونده‌ها و کاهش موجودی پرونده‌ها متمرکز شده‌ایم و در این راستا موفقیت‌های خوبی نیز به دست آمد و در شهرستان چگنی شاهد کاهش ۳۰ درصدی موجودی پرونده‌ها و کاهش ۶۷ درصدی پرونده های مسن بوده ایم و باید این مسیر با جدیت ادامه پیدا کند.

رئیس کل دادگستری لرستان دانش‌افزایی و ارتقا آگاهی و دانش تخصصی را برای قضات و کارکنان دستگاه قضایی بسیار مهم دانست و افزود: این دانش و آگاهی، این امکان را فراهم می‌آورد تا مدیران، قضات و کارکنان اداری بتوانند از تمامی ظرفیت‌های قانونی در راستای تحقق اهداف متعالی سند تحول قوه قضاییه به ویژه در زمینه کنترل ورودی‌ها، کاهش موجودی ها، قضازدایی و تسهیل و تسریع در انجام امور مراجعان با رویکردی نو استفاده کنند.

حجت الاسلام شهواری با تاکید بر رعایت اصول رسیدگی سریع، دقیق و با کیفیت به پرونده‌ها گفت: رعایت نظم یکی از اصول مهم برای یک شعبه موفق است و پرونده‌ها باید مطابق دستورالعمل‌ها به‌طور دقیق و در زمان مقرر بررسی شوند و صدور قرار‌های نهایی باید با دقت و کیفیت لازم همراه باشد.

وی همچنین به اهمیت دقت در صدور کیفرخواست‌ها اشاره کرد و گفت: کیفرخواست‌ها باید متقن، دقیق و بدون هیچ نقصی تنظیم شوند تا بتوان جریان دادرسی را به بهترین شکل ممکن پیش برد.

رئیس کل دادگستری لرستان افزود: خوشبختانه در شهرستان چگنی شعبه نامتعارف وجود ندارد و متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۵۹ روز است.

رئیس شورای قضایی استان با تقدیر از تلاش همکاران شهرستان چگنی بیان کرد: عملکرد پنج ماهه این حوزه قضایی مثبت ارزیابی شده و از ابتدای سال جاری ۷۹۰ پرونده به دادگاه صلح شهرستان ارجاع شده و ۸۶۰ فقره پرونده معادل ۱۰۹ درصد مختومه شده است.

در حوزه قضایی شهرستان چگنی ۹۸ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیک و کارشناسی‌ها با قرعه کشی صورت می گیرد.