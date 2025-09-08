همایش تشکل‌های مردمی و فعالان امر به معروف و نهی از منکر در هرمزگان برگزار شد.

برگزاری همایش امر به معروف و نهی از منکر در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر هرمزگان در این همایش گفت: این همایش با هدف استفاده از ظرفیت مردمی و اشتراک گذاری برنامه‌ها برای فرهنگ سازی امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.

حجت الاسلام حسن کریمی بر نقش محوری تشکل‌ها و فعالان مردمی این حوزه برای اصلاح و رشد و توسعه جامعه در کنار دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد.

وی افزود: در هرمزگان ۷۰ تشکل مردمی دارای مجوز در حوزه‌های مختلف تخصصی همچون اجتماعی و فرهنگی، اخلاق، بهداشت، محیط زیست، راه و ساختمان و آب برای پیگیری مطالبات به حق فعالیت می‌کنند.

در پایان این مراسم از۱۰ تشکل مردمی فعال در عرصه امر به معروف و نهی از منکر تجلیل شد.